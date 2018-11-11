Как «Лента» выглядит после пожара. Взгляд изнутри

Постапокалиптическую картину можно наблюдать 11 ноября в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала, 118/7, точнее, в уничтоженном огнём здании, которое от него осталось.

Напомним, пожар в Адмиралтейском районе Петербурга начался около 8:30 утра, через 15 минут ему присвоили третий ранг сложности. Возгорание произошло в торговом зале, огонь очень быстро охватил всё здание. Находившихся внутри людей – 100 человек – успели эвакуировать, пострадал один сотрудник гипермаркета. Как стало известно «Фонтанке», его увезли с подозрением на компрессионный перелом, но позже из больницы выпустили. Конструкции строения, не устойчивые к высоким температурам, быстро сложились – обвалилась кровля здания. Пожар был локализован примерно через два часа после возгорания, о ликвидации в ГУ МЧС сообщили в 17:30. Причины пожара выясняются.

«Лента» пока подсчитывает убытки, но в компании уже заявили, что намерены восстановить гипермаркет. По оценкам экспертов, на это может уйти 700 млн рублей и не менее полугода.