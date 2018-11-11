Пять компаний подписали соглашение с Минэнерго о заморозке цен на бензин

«Русснефть», «Роснефть», «Газпром нефть», «Нефтегазхолдинг» и группа компаний «Новый поток» подписали соглашение с Минэнерго и ФАС о мерах по стабилизации рынка нефтепродуктов, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, 31 октября правительство и нефтекомпании договорились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне июня. В противном случае нефтекомпаниям грозили заградительные пошлины. Однако правительственные ведомства не могли подписать с частными компаниями обязывающее соглашение. Поэтому 7 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выпустил специальное постановление, которое обязало ФАС и Минэнерго это сделать.

Федеральная антимонопольная служба согласовала проект соглашения о заморозке цен на нефтепродукты до весны. Теперь, чтобы документ вступил в силу, его осталось подписать Минэнерго.