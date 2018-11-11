В Австрии контрразведчика заподозрили в передаче гостайн России. Это уже второй «российский» шпион за три дня

В Австрии задержали еще одного шпиона, который якобы работал на Россию. Как сообщает австрийская газета Kronen Zeitung, сотрудника австрийской контрразведки заподозрили в разглашении гостайны и передаче секретных данных российской разведке.

Отмечается, что расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии ведется уже на протяжении года. В Австрии за шпионаж предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что это уже второй подобный случай за последние три дня. В пятницу задержали отставного полковника вооруженных сил Австрии по подозрению в сборе разведданных для Москвы, а на следующий день отправили под арест. По версии следствия, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет он занимался шпионажем в пользу России. Экс-полковник работал в Министерстве обороны Австрии.

Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2–3 декабря. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать и сказал, что вряд ли будет обсуждать шпионский скандал с Владимиром Путиным на торжественных мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.