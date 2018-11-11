В Купчино избили сотрудника УФСИН. Добычей грабителя стали несколько тысяч и «корочки»

Сотрудник исправительной колонии № 5 в поселке Металлострой попал в больницу после встречи с неизвестным во Фрунзенском районе Петербурга. В сознание он пришёл уже без денег и документов.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, нападение на 32-летнего начальника отряда ИК № 5, которая в народе зовётся Металкой, произошло в лифте многоэтажки на Купчинской улице вечером 9 ноября. Мужчину, набросившегося на него в кабине, он не узнал.

Пострадавшего забрали в больницу с сотрясением мозга и травмами лица. Сумки при себе у него не было. Вместе с ней налётчику достался телефон, ключи от квартиры и пакет документов – от водительских прав до удостоверения УФСИН. Ущерб мужчина оценил в 30 тысяч рублей.