AP: Мировые лидеры пропустили точный момент, чтобы отметить 100 лет завершения Первой мировой войны

Мировые лидеры подошли под проливным дождём к Триумфальной арке в Париже на несколько минут позже, в тот момент, когда колокола заканчивали перезвон, знаменующий конец Первой мировой войны, и над их головами пролетели истребители, пишет Associated Press.

Президент России Владимир Путин прилетел в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны вместе с несколькими десятками других глав государств. На церемонию он прибыл одним из последних и пожал руки Макрону, Ангеле Меркель, Дональду Трампу и его супруге Мелании. Главе США Путин также показал жест одобрения – большой палец руки.

11-Novembre: Vladimir Poutine est arrivé à son tour, sans avoir pris part comme Donald Trump à la marche des dirigeants pic.twitter.com/KkmrqTREJR — BFMTV (@BFMTV) 11 ноября 2018 г.

В программе российского лидера также – возложение цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во Франции во время Первой мировой.

В планах у Путина также рабочий завтрак, в рамках которого состоится беседа с американским коллегой Дональдом Трампом. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников заявил, что лидеры России и США в Париже обсудят Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.