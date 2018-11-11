Безработный петербуржец потерял треть миллиона на покупке старинных монет

Сделка по приобретению нумизматических ценностей закончилась для нигде не работающего жителя Петербурга потерей накоплений. Искать недобросовестных продавцов он предложил среди представителей свободных народов.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, встреча с коллекционерами была назначена накануне в час дня на Заневском проспекте, 61/2. 31-летнему жителю Московского района продемонстрировали пригоршню массивных монет, блеснули золотыми зубами и заверили — всё подлинно. Образцы старинной чеканки выглядели настолько заманчиво, что стороны обошлись без экспертизы и через полчаса ударили по рукам.

Покупатель выложил 300 тысяч, о которых пожалел уже через несколько часов в ломбарде. Монеты оказались фальшивкой. Полиции он описал трёх моложавых и черноволосых мужчин, больше всего похожих на обитателей табора.