Рогозин предложил испытывать систему аварийного спасения космонавтов по методу Сталина - на разработчиках

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил взять на вооружение сталинский метод и сделать так, чтобы разработчики испытывали новую систему аварийного спасения космонавтов на месте экипажа, сообщает Znak.com со ссылкой на РИА Новости.

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения)», — приводит РИА «Новости» слова Рогозина с заседания в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Источник в ракетно-космической области пояснил агентству, что такую идею Рогозин высказал после того, как один из конструкторов предложил установить на космическом корабле «Федерация» новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний.

Ранее сообщалось о том, что глава «Роскосмоса» рассказал о планах по освоению Луны.