Издание The New Times собрало 5 млн рублей на оплату штрафа Роскомнадзора в 22 млн

Издание The New Times собрало более 5 млн рублей на оплату штрафа в размере 22,5 млн рублей, который суд обязал СМИ выплатить за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор. Об этом 11 ноября сообщила главред издания Евгения Альбац в Facebook.

За первые сутки краудфандинговой кампании было собрано около 3,2 млн рублей.

«Много переводов по 50, 100 , 200, 300 рублей — они шли прежде всего в первой половине дня. И почти всегда сопровождались записочками: «Только не сдавайтесь», «120 руб — все, что мог, держитесь», «Анапа вас слушает», «Простите, что мало, — пенсионерка» <…> — написала главный редактор The New Times. – Понятно, что это люди небольшого достатка, пенсионеры. Они боятся вернуться туда, в тот оморок, где они прожили большую часть своей жизни. Мой низкий поклон этим людям, которые и так стеснены в обстоятельствах, но считают необходимым таким образом проголосовать за свободную и независимую журналистику. По первым прикидкам — средний перевод плюс-минус 1000 рублей».

Как уточнила Альбац, по 100 тысяч перевели журналистка телеканала «Дождь» Ксения Собчак, а также главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Штраф был наложен из-за того, что The New Times вовремя не уведомило Роскомнадзор о поступлении средств из Фонда поддержки свободы прессы, через который осуществляется финансирование журнала. Фонд был признан иностранным агентом, хоть и собирает средства методом краудфандинга, поэтому издание обязано было информировать Роскомнадзор.