Петербургский бизнесмен заявил о пропаже восточных сладостей на 3 млн. Вместе с товаром исчезли водители

Гружённый кондитерскими изделиями «Мерседес» пропал в Тосненском районе Ленинградской области. Оптовик, так и не дождавшийся сладкого товара, заподозрил водителей.

Как стало известно «Фонтанке», 10 ноября в полицию обратился 36-летний гендиректор петербургской фирмы, которая занимается продажей шоколада, сахара и кондитерских изделий. По его словам, двое знакомых ему мужчин забрали партию восточных сладостей со склада в посёлке Федоровское.

Товар уложили в «Мерседес-Бенц» и должны были доставить в место отгрузки. Однако туда автомобиль так и не приехал. Ущерб коммерсант оценил без малого в три миллиона рублей. Полиция проводит проверку.