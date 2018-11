ФБР допросила главреда дочернего проекта РИА ФАН в США Малькевича. Россиянину указали на необходимость регистрации издания как иноагента

Посольство России в США потребовало у Госдепа объяснить задержание главного редактора издания USA Really Александра Малькевича. Об этом дипмиссия написала 11 ноября в своём твиттере.

В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками @FBI в аэропорту Вашингтона российского журналиста А.Малькевича @McCevich в госдеп🇺🇸 направлен запрос об обстоятельствах произошедшего. В подобных случаях рекомендуем российским гражданам сразу требовать связи с Посольством https://t.co/YHPaJDqwZh — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 11 ноября 2018 г.

Сотрудники ФБР задержали Малькевича в аэропорту Вашингтона, когда тот собирался вылететь в Париж, пишет РБК. О подробностях своего задержания Малькевич рассказал «Интерфаксу».

«Ордер, который мне показали, предписывал меня задержать, провести со мной беседу, изъять и проверить все мои электронные носители», — рассказал он.

По его словам, беседа с представителями власти длилась несколько часов, после чего его отпустили. Сотрудники ФБР расспрашивали о вмешательстве в выборы США 2016 года и знакомстве с людьми из санкционного списка. Также главреду вручили уведомление о том, что издание USA Really необходимо зарегистрировать в качестве иностранного агента.

На промежуточных выборах в Конгресс, которые прошли 6 ноября, Малькевич следил за выборами в штате Мэриленд в качестве наблюдателя, после чего заявил о том, что «находится в шоке» от «уровня нарушений».

Информационное агентство USA Really было запущено в июне 2018 года в качестве дочернего проекта Федерального агентства новостей (ФАН), который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой троллей». Facebook, Twitter и YouTube заблокировали аккаунты USA Really по обвинениям в спаме и подозрительной активности. После этого Малькевич обвинил США в цензуре и нарушении свободы слова, а USA Really анонсировало конкурс на лучшие работы, которые показывают, как США пытаются повлиять на внутреннюю политику в других странах. Малькевич также занимает должность первого зампреда комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.