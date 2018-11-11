В квартире на Маршала Захарова нашли мёртвым 16-летнего подростка. Его ровесник погиб в Ленобласти

За сутки в Красносельском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти обнаружили тела трёх подростков. Двух из них достали из петли.

Как стало известно «Фонтанке», 16-летнего жителя одной из высоток на улице Маршала Захарова родные увидели мёртвым в половине девятого утра 10 ноября. Подросток был повешен в собственной комнате. Ни он, ни его семья раньше внимания правоохранительных органов не привлекали.

При аналогичных обстоятельствах обнаружили 16-летнего жителя деревни Низино Ломоносовского района Ленобласти. Ещё одного мёртвого ребёнка вечером в субботу нашли в парадной одного из домов на Ленинском проспекте. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле мальчика 14 лет не было.

Обстоятельства и причины смертей выясняют Следственный комитет и полиция.