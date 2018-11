Туктамышева: Хочу встретиться с Трампом, чтобы сказать, что надеру ему зад в твиттере

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, накануне вышедшая в финал Гран-при, неожиданно ответила на вопрос, с какой знаменитостью она хотела бы встретиться.

«С Трампом. Чтобы сказать, что надеру ему зад в твиттере», – ответила Туктамышева на вопрос фаната в твиттере.

Однако позже фигуристка написала, что это была просто шутка, и упрекнула СМИ в том, что на политику они обращают больше внимания, чем на спортивные достижения.

«Российские СМИ (не все, конечно) настолько злобные, что делают глупые заголовки из моего шуточного твита о Дональде Трампе. Ха-ха-ха. Ни слова о моем третьем месте, зато сразу подхватывают политические темы. Скажите им, что холодная война закончилась», – подчеркнула Туктамышева.

Напомним, ранее 21-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при, заняв третье место на этапе турнира в Японии.

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира – 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, чемпионка России – 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы – 2013, победительница финала Гран-при сезона-2014/15, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012).

