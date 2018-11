Макрон вновь победил Трампа в рукопожатии

В время двусторонней встречи в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, приветствуя президента США Дональда Трампа, вновь сильно сжал его руку. Внимание на рукопожатие обратили ряд СМИ, пишет 11 ноября "Газета.ру".

В этот раз рука Трампа не побелела, но покрылась морщинами от сильного сжатия.

Our great photographer Carlos Barria captured Macron’s grip in Trump’s hand at Elysee Palace pic.twitter.com/MZ2YBbE9Vl