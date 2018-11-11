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Власть
11.11.2018 10:03
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В ДНР и ЛНР проходят выборы

Утром 11 ноября в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках открылись участки для голосования на выборах глав республик и депутатов Народных советов, сообщает РБК. В обеих республиках голосование продлится до 20:00 мск.

В ДНР на пост главы республики баллотируются пять кандидатов: врио главы республики и представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Пушилин, юрист Елена Шишкина, депутат от фракции «Свободный Донбасс» Роман Храменков, экс-замминистра образования и науки Владимир Медведев и общественник Роман Евстифеев.

На парламентских выборах в Народной совет ДНР борются общественные движения «Донецкая республика» (глава — Денис Пушилин) и «Свободный Донбасс».

В ЛНР республику готовы возглавить четыре кандидата — врио главы ЛНР Леонид Пасечник, руководитель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, председатель Перевальского территориального отделения общественного движения «Луганский экономический союз» Людмила Руснак и глава Республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун.

В выборах в Народный совет ЛНР, также как и в ДНР, участвуют два общественных объединения «Мир Луганщине» (глава — Леонид Пасечник) и «Луганский экономический союз».

Выборы в ДНР и ЛНР пройдут после гибели главы ДНР Александра Захарченко при взрыве, произошедшем в августе в кафе в Донецке. Киев выступает против выборов: глава МИД Украины Павел Климкин назвал их «цирковым представлением» и пообещал ввести новые санкции против России за проведение выборов. За два дня до голосования, 9 ноября, ​ прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов этого выборного процесса. По украинскому законодательству, им грозит пожизненное лишение свободы.

В Кремле, в свою очередь, утверждают, что предстоящие выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими соглашениями. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечал, что Москве «чрезвычайно важно», кто будет руководить республиками, однако ее влияние на их руководство не безгранично.

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