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Особое мнение / Федор Погорелов

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Федор Погорелов
11.11.2018 01:14
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Аршавин прощается с футболом

Сегодня в далеком Казахстане Андрей Аршавин вешает бутсы на гвоздь. В это сложно поверить, но больше Андрей Сергеевич в футбол не сыграет. В режиме практически тоста хочется вспомнить этапы пути мастера и понять, как нам теперь жить дальше.

В этом прощании у нашего поколения особенная роль грустящих: для большинства моих товарищей-ровесников Аршавин был конгруэнтен «Зениту». Да, когда-то на поле выходил Пал Федорович, когда-то Юрий Желудков обводил стенку «Спартака», но в 21 веке для многих «Зенит» – это был Аршавин.

Путь нашего героя был тернист и полон опасностей. Это только кажется, что сперва был выход на поле в Брэдфорде, потом игра против «Татабаньи», и сразу — роль примы. Старожилы базы «Зенита» в Удельном парке рассказывали, как зычен был ор Юрия Андреевича Морозова, когда он распекал молодого Андрея. Известен случай, когда Аршавина попросту попросили забрать вещи с базы, и юный Андрей всерьез подумывал о карьере мини-футболиста. К счастью, не случилось. Полагаю, великий Морозов все прекрасно про Аршавина понимал и этими старорежимными методами — таска, таска и еще раз таска — пытался ускорить созревание таланта.

Аршавин — несомненно главная звезда российского футбола 21 века. Вопрос даже не в спортивных достижениях и голах-передачах. Всенародная узнаваемость и рекламные контракты — главные критерии. Люди, бесконечно далекие от футбола, узнавали Аршавина по специфической улыбке, треснутому тембру и характерной манере бега. Это действительно была народная любовь.

Характер нашего героя не предполагал поиска простых путей. В свое время Анатолий Давыдов, тренировавший Аршавина в молодежной команде, рассказывал, что по названиям книг, которые Андрей приносил с собой в раздевалку, сразу было понятно, что юноша не ординарный.

Есть апокриф: в бытность губернатором города Валентина Матвиенко решила зайти в раздевалку поздравить команду с победой. Говорят, что Аршавин разделся донага в присутствии первого лица города и отправился в таком виде, наслаждаясь немой сценой, мимо Матвиенко в душ.

Когда-то я брал интервью у Аршавина на крыше дома у Нарвских ворот, была какая-то фотосессия для москвичей, в разгаре были переговоры с «Барселоной» о потенциальном переходе в клуб мечты, и Андрей традиционно резко высказывался в прессе о происходящем. Я спросил тогда Андрея, мол, не ссыкотно, в одном углу ринга «Газпром», в другом — вы. Андрей тогда поразил меня своим четким понимаем ситуации: «Пока я так играю, я могу так говорить». Неслучайно у пресловутого лифта варшавского отеля после вылета сборной России с чемпионата Европы-2012 именно Аршавин пытался утихомирить разбушевавшегося депутата Госдумы.

Уничтоженный «Амкар» в 2005, мяч «Олимпику», вернувший «Зенит» в игру, голевой пас в финале Кубка УЕФА, гол голландцам на Евро, «покер» на «Энфилде» – почти полторы сотни мячей за карьеру и больше двух сотен голевых передач. Это грандиозная карьера подошла к концу.

Последние пару лет на гостевых книжках петербургских любителей футбола раз в квартал поднималась тема «а поможет ли Андрей «Зениту» нынешнему». Удивительным образом, всегда находились десятки людей, искренне уверенных, что да, поможет. Отдельно отметим, что «Зенит» последних лет многое делал, для того, чтобы эта вера не выглядела, скажем так, небезосновательной. Но дело, думаю, не в скорости принятия решений условным Маком, Ерохиным или Шатовым, без обид. Дело, думаю, в искренней необходимости болельщика верить в волшебника, мага, который прилетит и сотворит чудо, гол из ничего, спасет проигранный матч, как это было в Марселе и много-много раз в других городах. Неслучайно Шнуров в свое время из суперсвязки роль чародея-победителя выписал именно Аршавину: «Вот Шава с мячом в штрафную вошел, давай-давай-давай, ооо, гол!».

Да, придут другие герои. «Зенит» Аршавиным не заканчивается. Но сегодня мы все постарели и — очень хотелось бы, чтоб временно, – перестали верить в чудеса.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

 

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