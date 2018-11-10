Ускорить, перепроектировать, разобраться. Беглов проинспектировал детсады, школу и роддом в Московском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 ноября осмотрел строящиеся объекты в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Он ознакомился со строительством коллектора на Бассейной, который должен быть сдан в эксплуатацию в мае 2019 года, побывал на детской площадке во дворе домов 63-67 на этой же улице и поручил дополнить её недостающими элементами. Беглов посмотрел на два возведённых застройщиками жилых комплексов детских сада.

«Из-за неправильного планирования у детского сада, будущей школы и жилого комплекса осталась большая свалка, которая будет мешать жителям, детям. Дорог нет, есть только временные проезды. Такого быть не должно. Все территории под застройку изначально должны быть комплексно инженерно подготовлены», – пожурил градоначальник и приказал разобраться с инфраструктурой и благосутройством.

Строящийся корпус родильного дома №9 можно было бы оборудовать под перинатальный центр, заметил Беглов. Проектировался объект в 2011 году, и уже не соответствует потребностям.

«Глава города поручил в течение недели провести совещание по этим вопросам, а также обсудить с экспертами перспективы развития Родильного дома №9 как городского перинатального центра. Это потребует перепроектирования здания и выделения дополнительных бюджетных средств», – сообщили в Смольном.

Строителей школы по соседству Беглов попросил ускориться, чтобы успеть к 1 сентября.