Петербургский скульптор и московский художник превратили канализационную решётку напротив Кремля в тюремную

Скульптура из стали с политическим подтекстом появилась неподалёку от Кремля вместо канализационной решётки ко Дню милиции.

Московский художник Слава Птрк (Станислав Комиссаров) установил созданную совместно с петербургским скульптором Сергеем Каревым композицию "Совсем рядом" на набережной в центре Москвы. Прутья изнутри хватают две руки, будто за решёткой находится человек.

"Дню Милиции посвящается", – заявил Слава Птрк.

Самая масштабная и знакомая многим петербуржцам работа Сергея Карева — «След червя» — находится в коллекции музея современного искусства «Эрарта» в Петербурге.