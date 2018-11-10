На Васильевском вернули тепло в 121 дом после «гейзерного» прорыва. Поменять пришлось 10 метров трубы

Сварочные работы в зоне аварии на 7 линии Васильевского острова в Петербурге были закончены к вечеру 10 ноября.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в пол седьмого вечера теплоэнергетики приступили к заполнению обновлённой трубы кипятком. К десяти часам циркуляция была восстановлена. Чтобы вернуть тепло в 121 дом, пришлось поменять 10 метров трубы.

Труба лопнула ночью 10 ноября возле 37 дома на 7 линии. Гейзер поднял в воздух грязь и камни, в окнах второго этажа побило стекла. Компания обещала возместить ущерб.