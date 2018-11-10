Климкин назвал выборы в Донбассе цирковым представлением России и анонсировал новые санкции
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и его «партнеры» разрабатывают санкции против России за проведение выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом глава украинского МИДа написал на своей странице в Twitter, пишет РБК.
«Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления», — заметил глава внешнеполитического ведомства. Он также назвал выборы в ДНР и ЛНР фейковыми.
Выборы глав самопровозглашенных республик пройдут 11 ноября. За два дня до голосования, 9 ноября, прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов этого выборного процесса. По украинскому законодательству, им грозит пожизненное лишение свободы. Как полагает следствие, проведение выборов в Донбассе осуществляют представители России, что является «продолжением преступных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією фейкові вибори на окупованих українських територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! pic.twitter.com/hLkeTJarW8— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 ноября 2018 г.