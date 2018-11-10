Подозреваемый в шпионаже для РФ офицер арестован. Президент Австрии призвал не драматизировать
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит причин драматизировать шпионский скандал. Об этом он сказал в интервью австрийской радиостанции Oe1, передаёт РБК.
По его убеждению, нужно для начала понять, к какой информации имел доступ подозреваемый в шпионаже в пользу России бывший офицер австрийской армии.
«Надо посмотреть, если ли в ней [этой истории] нечто большее, чем выдумка, в этом случае по обстоятельствам и будут приниматься меры», — сказал Ван дер Беллен.
Австрийский президент вряд ли будет обсуждать шпионский скандал с Путиным во время торжественных мероприятий в Париже, пишет издание Heute. Ван дер Беллен пояснил, что на мероприятии будет несколько десятков глав государств, поэтому тет-а-тет поговорить едва ли удастся.
Бывший австрийский военнослужащий, подозреваемый в шпионаже в пользу России, по данным австрийских СМИ, арестован. До этого он дал признательные показания.
Справка:
Отставного полковника вооруженных сил Австрии задержали в пятницу по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По версии следствия, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет он занимался шпионажем в пользу России.
Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2–3 декабря. 10 ноября главы министры иностранных дел Австрии и РФ провели обсудили ситуацию по телефону.
Ранее стало известно, что экс-полковник работал в министерстве обороны Австрии.