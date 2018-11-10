Ефремова поздравили с 55-летием, запустив тортом в лицо во время спектакля

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова коллеги поздравили оригинальным способом накануне 55-летия, которое актёр празднует 10 ноября.

Как сообщил PR-менеджер спектакля Константин Филиппов, прямо во время спектакля «Чапаев и Пустота», в котором Михаил Ефремов исполнял роль главврача психбольницы и легендарного комдива Чапаева, юбиляру заехали тортом в лицо. «В самый неожиданный момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо. Зрительный зал поддержал шутку артиста бурными аплодисментами и выкриками с поздравлениями», – рассказал Филиппов. По его словам, шутка Ефремову понравилась.

Сразу после этого спектакль, который проходил в Конгресс-центре имени Плеханова в Москве, продолжился.

Отметим, что вокруг Михаила Ефремова на этой неделе развернулся скандал после того, как он в интервью украинскому радио назвал атмосферу в России «имперским мороком». Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян предложил лишить Ефремова почетного звания «Заслуженный артист России» за антироссийские высказывания и за то, что он якобы критиковал страну во время украинских концертов. Инициативу Манукяна не оценили, в частности, музыкант Андрей Макаревич, актеры Михаил Пореченков и Лия Ахеджакова, а также режиссер и депутат Владимир Бортко и депутат Виталий Милонов.