В Госдуму внесли законопроект о частичном запрете продажи алкоголя в барах по ночам

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Государственную Думу России законопроект, который запрещает продавать алкоголь по ночам в барах, которые расположены в жилых домах, сообщает 10 ноября "Газета.ру".

Согласно законопроекту, ограничения будут действовать с 23.00 до 11.00 по местному времени и коснутся мест общественного питания, расположенных в жилых помещениях и пристройках к ним.

Краснодарские законодатели объяснили необходимость запрета жалобами жителей многоквартирных домов на деятельность точек общепита на цокольных и первых этажах многоквартирных домов.

Целью законопроекта краснодарское заксобрание назвало «повышение уровня защищенности физического и нравственного здоровья жителей».