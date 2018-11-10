Турция передала пяти странам аудиозаписи убийства журналиста Хашкаджи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет Daily Sabah.
Эрдоган 10 ноября заявил, что Турция передала аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, зверски убитого на территории саудовского консульства в Стамбуле, пяти странам: Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.
Саудовская Аравия знает, что убийца Джамаля Хашкаджи входил в группу из 15 человек, которые прибыли в Турцию за день до убийства, сказал турецкий лидер.
«15 человек, которые приехали в Стамбул [из Саудовской Аравии] и которые также находятся среди тех 18 человек, что были задержаны властями Саудовской Аравии, наверняка знают, кто убил Джамаля Хашкаджи и где его тело. Саудовская Аравия может разобраться, заставив этих 15 говорить, – уверен Эрдоган. – Убийцы, безусловно, среди этих 15 или 18, нет необходимости искать в другом месте».
Справка:
Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.
Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста.
Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что для расследования убийства к турецким следователям присоединились их арабские коллеги. Джамаль Хашкаджи был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США, где писал для The Washington Post.