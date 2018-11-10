Турция передала пяти странам аудиозаписи убийства журналиста Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет Daily Sabah.

Эрдоган 10 ноября заявил, что Турция передала аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, зверски убитого на территории саудовского консульства в Стамбуле, пяти странам: Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Саудовская Аравия знает, что убийца Джамаля Хашкаджи входил в группу из 15 человек, которые прибыли в Турцию за день до убийства, сказал турецкий лидер.

«15 человек, которые приехали в Стамбул [из Саудовской Аравии] и которые также находятся среди тех 18 человек, что были задержаны властями Саудовской Аравии, наверняка знают, кто убил Джамаля Хашкаджи и где его тело. Саудовская Аравия может разобраться, заставив этих 15 говорить, – уверен Эрдоган. – Убийцы, безусловно, среди этих 15 или 18, нет необходимости искать в другом месте».