По России на скейтборде. Участники «Диалога культур» в Петербурге задумали новые международные проекты

В Петербурге 7 – 9 ноября в Эрмитаже прошел Международный медиа-форум «Диалог культур», который собрал 400 участников из 35 стран мира.

Талантливые фотографы, режиссеры, представители крупнейших изданий, независимые журналисты, блогеры и авторы проектов, посвященных проблемам современных СМИ, встретились на одной площадке, чтобы обменяться опытом, показать свои работы и обсудить новые совместные планы.

Так, французские операторы Марвин Канас и Лукас Пален, которые показали свой фильм «Пока мы идём на восток», где главная героиня их кино проезжает на скейтборде путь из западной Европы до Санкт-Петербурга, предложили собрать группу молодых журналистов, которые совершили бы обратный путь – с востока на запад – на скейтборде, а может, даже на советской машине «Волга».

Фотографы из Шотладии и Нидерландов Кирен Доддс и Крис де Боде решили сделать совместную серию снимков в Эрмитаже, и объектами их внимания стали, в том числе, пустые стулья. Результат художники представят в следующем году.

В рамках кинопоказа «Я здесь живу» и одноимённой фотовыставки участники представляли своим коллегам своё видение родины.

От журналистов из Латвии поступило приглашение наладить взаимодействие между местными редакциями и журналистами других стран. По словам Джазояна, было принято решение в знак солидарности поддержать запускающийся независимый телевизионный канал финских коллег Telemax и показать на нем видеоработы некоторых из участников форума. Российский фотограф Юрий Молодковец, который ведёт Instagram Эрмитажа и благодаря которому аккаунт стал третьим по популярности музейным ресурсом в мире, согласился вести мастер-классы о фотографии для журналистов в прямом эфире из здания Эрмитажа.

«Каждый журналист пытается понять пространство, в котором он живет. И большинство проектов сделаны так талантливо, что понимание авторов передается и нам. Самое главное в журналистике – это талант. И я рад, что свои проекты здесь представили исключительно талантливые коллеги», – поделился своими впечатлениями от представленных проектов Ашот Джазоян, председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов».