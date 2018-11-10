Пожар в "Ленте" ликвидирован. Затраты на восстановление могут составить 700 млн рублей

Пожар в гипермаркете "Лента" в Адмиралтейском районе Петербурга ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Владелец пока не готов назвать сумму нанесённого огнём ущерба.

Напомним, информация о возгорании по адресу: набережная Обводного канала, 118/7, поступила в 8:30 утра 10 ноября. Через 8 минут сотрудники МЧС были на месте, в 8:45 ранг сложности был поднят до 3-го. Из одноэтажного здания эвакуировали 100 человек, горение происходило на площади 4800 "квадратов". Сообщалось об одном пострадавшем. Здание выгорело, обрушилась кровля (смотрите, как уничтоженный огнём гипермаркет дымит на видео). К тушению пожара от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций были привлечены 72 единицы техники и 391 человек личного состава. Полностью потушить пожар удалось в 17:30.

В пресс-службе "Ленты" "Фонтанке" сообщили, что не могут говорить о размере ущерба, поскольку не хотят "оперировать неточной информацией". Но ретейлер уже заявил о намерении восстановить гипермаркет. Он был застрахован.

По оценке генерального директора аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, на восстановление может уйти примерно полгода и 700 млн рублей.

"Судя по размеру сгоревшей площади и тому, что у здания обрушилась крыша, восстановлению гипермаркет не подлежит, его придется строить заново, – прокомментировал "Фонтанке" Федяков. – Но, как правило, такие сооружения застрахованы вместе с оборудованием и товарным запасом, и суммы страховки хватает, чтобы покрыть убытки и расходы от потери имущества. Учитывая площадь гипермаркета, затраты на его восстановление в прежнем виде составят 10 млн долларов (около 700 млн рублей). Однако, скорее всего, с учетом удачной локации и нехватки места для нового строительства в Петербурге, "Лента" решит изменить проект – например, расширив площадь за счет второго этажа. В этом случае размер расходов увеличится".

Более ощутимой потерей для "Ленты" станет недополученная выгода из-за простоя. По мнению аналитика, в случае, если компания решит восстанавливать объект в прежнем виде, ей понадобится полгода. Если она решит менять проект, то сроки могут увеличиться до года, так как понадобится время на проектирование и согласование.