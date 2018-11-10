В 2020 году Санкт-Петербург примет Всемирный рекламный конгресс
Петербург готовится принять крупнейшее международное мероприятие в сфере коммуникационной индустрии.
Как сообщает пресс-служба Смольного, вопросы организации и проведения в Санкт-Петербурге в 2020 году Всемирного рекламного конгресса обсудили 10 ноября и.о. губернатора Александр Беглов и президент Международной рекламной ассоциации Шринивасан Кришнасвами.
«Вся инфраструктура, необходимая для проведения международных форумов и соревнований, у нас готова, и мы продолжаем ее развивать. В городе строятся новые гостиницы. Этому направлению уделяется особое внимание. На прошлом заседании правительства Санкт-Петербурга мы ввели новые льготы для инвесторов, которые работают в сфере гостиничной инфраструктуры», – сказал Александр Беглов.
Шринивасан Кришнасвами, в свою очередь, пригласил Беглова посетить Всемирный конгресс в Индии в 2019 году.
Справка:
Всемирный конгресс Международной рекламной ассоциации собирает ведущих экспертов, профессионалов, научных деятелей, представителей власти и крупнейших средств массовой информации для обсуждения актуальных вопросов развития маркетингового сектора экономики в глобальной перспективе.
Международная рекламная ассоциация (International Advertising Association) была основана в Нью-Йорке в 1938 году, ее отделения в настоящее время работают в 56 странах мира. В нее входят крупнейшие производители рекламы, медиакомпании, маркетинговые фирмы и индивидуальные представители коммуникационной отрасли; от России в объединении участвуют около 50 представителей.