В 2020 году Санкт-Петербург примет Всемирный рекламный конгресс

Петербург готовится принять крупнейшее международное мероприятие в сфере коммуникационной индустрии.

Как сообщает пресс-служба Смольного, вопросы организации и проведения в Санкт-Петербурге в 2020 году Всемирного рекламного конгресса обсудили 10 ноября и.о. губернатора Александр Беглов и президент Международной рекламной ассоциации Шринивасан Кришнасвами.

«Вся инфраструктура, необходимая для проведения международных форумов и соревнований, у нас готова, и мы продолжаем ее развивать. В городе строятся новые гостиницы. Этому направлению уделяется особое внимание. На прошлом заседании правительства Санкт-Петербурга мы ввели новые льготы для инвесторов, которые работают в сфере гостиничной инфраструктуры», – сказал Александр Беглов.

Шринивасан Кришнасвами, в свою очередь, пригласил Беглова посетить Всемирный конгресс в Индии в 2019 году.