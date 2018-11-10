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Общество
10.11.2018 18:41
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Макарий и Филарет отказались возглавлять Православную церковь Украины

О своем отказе возглавить новосоздаваемую Православную церковь на Украине сообщили предстоятели Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Филарет и Макарий. Как передаёт местное издание «Вести», об этом они написали в письме Константинопольскому патриархату.

Макарий также подчеркнул в своем послании, что не считает представителей епископата существующих на Украине церквей достойными претендентами на пост главы новой церкви. Поэтому он попросил определить кандидатов на должность главы новой церкви одного из иерархов Константинопольского патриархата.

В свою очередь, патриарх Филарет попросил назначить себя «почетным патриархом» и главой Священного синода новой церкви, а главой самой церкви назначить патриаршего наместника УПЦ КП — митрополита Епифания.

Новая церковная структура может быть создана после собора епископов УПЦ КП, УАПЦ и части Украинской православной церкви Московского патриархата (подконтрольна Русской православной церкви). Дата проведения собора не назначена.

Напомним, 3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской церкви. Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха в Стамбуле. По словам украинского президента, подписанное соглашение завершает процесс для предоставления ей томоса (автокефалии) по всем канонам Православной церкви.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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