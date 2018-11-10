Задержанный за коррупцию в Монако миллиардер Рыболовлев вернулся в Россию

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев вернулся в Москву после задержания в Монако по делу о коррупции. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена, вопреки ранее появившейся информации, его не ограничивали в перемещении.

«Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, и он не ограничен в перемещениях», — подчеркнул представитель Рыболовлева.

Дмитрий Рыболовлев был задержан во вторник, 6 ноября, по требованию прокуратуры Княжества Монако. Его подозревают в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии в этих преступлениях. По данным голландского издания nrc.nl, глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым для спонсирования футбольного клуба «Монако», владельцем которого является Рыболовлев, в обход правил финансового fair play. Также сообщалось, что российский бизнесмен присвоил средства, полученные от продажи Килиана Мбаппе в футбольный клуб «ПСЖ» за 180 млн евро. В «Монако» категорически опровергают все обвинения в его адрес.