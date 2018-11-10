«И меня вылечат». Шевчука на Литейном сменила советская классика

Художники HoodGraff решили не оставлять опустевшую по воле ГАТИ трансформаторную будку на Литейном проспекте в Петербурге монотонно-желтой. Два Ивана Васильевича и Ульяна Андреевна не дали стене желтеть больше двух дней.

Как рассказали «Фонтанке» художники, работать над изображением они начали 10 ноября. Стену будки украсит кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», на котором героиня Натальи Крачковской вот-вот стянет парик. Какая цитата дополнит граффити, художники ещё не определились.

Стена будки желтела лишь два дня. Граффити «Ленэнерго» по требованию ГАТИ закрасило 8 ноября, хотя портрет солиста ДДТ компанию не смущал.