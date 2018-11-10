Экс-офицер австрийской армии признался, что шпионил для России
Бывший офицер австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, во всем сознался. Как сообщает Die Presse со ссылкой на министерство обороны Австрии, экс-полковник признался, что получал от россиян 300 тыс. евро.
Он контактировал с кем-то по имени Юрий. Они регулярно встречались как в Австрии, так и за ее пределами. У подозреваемого нашли несколько шпионских устройств. Сейчас австрийские специалисты изучают данные с ноутбука бывшего офицера.
Отставного полковника вооруженных сил Австрии задержали в пятницу по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По версии следствия, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет он занимался шпионажем в пользу России.
Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2–3 декабря. 10 ноября главы министры иностранных дел Австрии и РФ провели обсудили ситуацию по телефону.
Ранее стало известно, что экс-полковник работал в министерстве обороны Австрии.
Справка:
Первой зарубежной страной, которую посетил президент России Владимир Путин после переизбрания на новый срок, стала Австрия. В ходе визита в Вену он встретился со своим коллегой Александром Ван дер Белленом и с канцлером Себастьяном Курцем. И в частности заверил их: Россия заинтересована в восстановлении полноформатного сотрудничества с Евросоюзом. Особое внимание Владимир Путин уделил теме санкций и политических ограничений, упомянув о негативном эффекте с точки зрения «как тех, кто их инициирует, так и тех, против кого они направлены». В августе этого года президент России перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и даже станцевал с невестой. Разведслужбы стран ЕС не доверяют своим австрийским коллегам из BVT из-за входящей в правящую коалицию Австрии правопопулистской партии АПС, «у которой близкие отношения с Россией».