Экс-офицер австрийской армии признался, что шпионил для России

Бывший офицер австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, во всем сознался. Как сообщает Die Presse со ссылкой на министерство обороны Австрии, экс-полковник признался, что получал от россиян 300 тыс. евро.

Он контактировал с кем-то по имени Юрий. Они регулярно встречались как в Австрии, так и за ее пределами. У подозреваемого нашли несколько шпионских устройств. Сейчас австрийские специалисты изучают данные с ноутбука бывшего офицера.

Отставного полковника вооруженных сил Австрии задержали в пятницу по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По версии следствия, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет он занимался шпионажем в пользу России.

Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2–3 декабря. 10 ноября главы министры иностранных дел Австрии и РФ провели обсудили ситуацию по телефону.

Ранее стало известно, что экс-полковник работал в министерстве обороны Австрии.