Авария на Васильевском остудила батареи в сотне домов. Гейзер пробил дыру в стёклах дома напротив

Ночной прорыв трубы в Василеостровском районе Петербурга остудил батареи в 121 здании. Жильцам дома напротив места аварии ещё и дует – летящие камни разбили стекла второго этажа.

Как рассказали «Фонтанке» жители 32 дома по 7 линии, камни в стекла второго и третьего этажей полетели ночью 10 ноября. Несколько оказались разбиты. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» добавили, что лопнула труба диаметром 400 мм, в зоне дефекта оказался 121 дом, отопление в них будет подаваться на пониженных параметрах до позднего вечера. Завершить ремонт теплоэнергетики планируют к 23:30 этого же дня.

Ответственность компании застрахована, битые стекла жильцам должны восстановить.