Подозреваемый в шпионаже в пользу России офицер работал в Минобороны Австрии. Лавров и Кнайсль обсудили скандал

Отставной австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже в пользу России, работал в Министерстве обороны в Вене. Как сообщает 10 ноября Profil, офицер не занимал высокий пост в ведомстве, но имел доступ к телефонным базам, внутренним системам связи и реестрам. Военный вел шпионскую деятельность с 1998 года.

В пятницу, 9 ноября, стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По данным СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета Kronen Zeitung со ссылкой на неназванные источники указывает, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.

По информации издания Salzburger Nachrichten, агент России передавал данные с семинаров и курсов, организованных НАТО. Kronen Zeitung пишет, что это могла быть информация об артиллерийских системах и воздушных силах Альянса.

Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2 – 3 декабря. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.

Как сообщили 10 ноября в МИДе РФ, министры иностранных дел России и Австрии Сергей Лавров и Карин Кнайсль провели телефонные переговоры по инициативе австрийской стороны и обсудили шпионский скандал.

"Карин Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения, и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия. С российской стороны была акцентирована неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", – заявили в МИДе..