В Сбербанке меняют людей на роботов. 70% менеджеров среднего звена уступили свои места ИИ

Сбербанк заменяет своих сотрудников роботами, сообщает 10 ноября РБК. Как заявил глава банка Герман Греф, искусственный интеллект уже занимает место большей части работников на рутинных операциях.

Больше всего пострадали менеджеры среднего звена — свои должности уступили роботам около 70% работников этого уровня.

В то же время, по словам Грефа, работники, замененные интеллектуальной системой, не покинули банк. Они прошли переобучение и сейчас занимаются другими задачами.

В январе 2017 года Греф на форуме в Давосе заявил, что к 2025 году общая численность сотрудников Сбербанка может сократиться в два раза благодаря уходу услуг в цифровую сферу.