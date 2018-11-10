«Лента» планирует восстановить сгоревший гипермаркет на Обводном

Владельцы планируют восстановить сгоревшее здание гипермаркета «Лента» на набережной Обводного канала в Петербурге. Магазин был застрахован.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе торговой сети, говорить о сумме ущерба преждевременно. В здании днём 10 ноября ещё работают пожарные, сообщения о ликвидации пожара не поступало. Однако в «Ленте» добавили, что убытки должна покрыть страховая компания, магазин планируется восстановить.

Источник видео: Youtube.com, пользователь Sky Slant

По уточненной информации, последняя проверка систем пожарной безопасности в гипермаркете была проведена в декабре 2017 года. Ранее представители магазина говорили об октябре этого года.

У здания частично обвалилась крыша, административная часть и зона разгрузки почти не задеты, заявили в пресс-службе.

Пожар в «Ленте» разгорелся около половины девятого утра, вскоре он занял площадь в 4800 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 100 человек, один из сотрудников магазина пострадал, когда спрыгивал с палет.