Происшествия
«Лента» планирует восстановить сгоревший гипермаркет на Обводном
Владельцы планируют восстановить сгоревшее здание гипермаркета «Лента» на набережной Обводного канала в Петербурге. Магазин был застрахован.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе торговой сети, говорить о сумме ущерба преждевременно. В здании днём 10 ноября ещё работают пожарные, сообщения о ликвидации пожара не поступало. Однако в «Ленте» добавили, что убытки должна покрыть страховая компания, магазин планируется восстановить.
Источник видео: Youtube.com, пользователь Sky Slant
По уточненной информации, последняя проверка систем пожарной безопасности в гипермаркете была проведена в декабре 2017 года. Ранее представители магазина говорили об октябре этого года.
У здания частично обвалилась крыша, административная часть и зона разгрузки почти не задеты, заявили в пресс-службе.
Пожар в «Ленте» разгорелся около половины девятого утра, вскоре он занял площадь в 4800 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 100 человек, один из сотрудников магазина пострадал, когда спрыгивал с палет.
Справка:
Гипермаркет «Лента» по адресу: наб. Обводного канала, 118/7, открылся 25 ноября 2015 года, став девятым по счету магазином компании. Общая площадь составляет 7 853 кв. м. Это третий гипермаркет по площади у сети «Лента» . Ежедневная выручка, по примерным оценкам, – около 550 тысяч рублей. Ущерб от пожара в компании назвать пока затрудняются.