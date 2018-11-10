500 военных с огнемётами устроят стрельбы в Ленобласти

Боевые учения с участием 500 военнослужащих, более 60 единиц вооружения и военной техники на полигоне «Саперное» пройдут в Ленобласти, 10 ноября сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«Расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А Западного военного округа в ходе боевых стрельб выполнят поражение инженерных укреплений условного противника», – уточнили в ЗВО.

Уничтожением укрытых огневых точек займутся расчёты реактивных пехотных огнемётов РПО-А.

«Боевые стрельбы пройдут в рамках сбора с командирами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЗВО. В ходе сбора военнослужащие изучат внедрение и применение новейших приёмов ведения РХБ-разведки, развернут район специальной обработки «зараженного» вооружения и военной техники, осуществят маскировку объектов с помощью подразделений аэрозольного противодействия», – рассказали в ведомстве.