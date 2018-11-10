Бывший командующий российскими войсками в Сирии возглавил Западный военный округ

Командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) назначен генерал-полковник Александр Журавлев, пишет "Коммерсантъ".

«Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа»,— сообщили ТАСС 10 ноября в пресс-службе ЗВО.

Экс командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов в июле получил должность замминистра обороны России.

Журавлев на службе в Вооруженных силах с 1982 года. С сентября 2015 года он руководил штабом группировки российских войск в Сирии (получил за это звание «Герой России»), затем возглавил группировку, был переведен на должность заместителя начальника Генштаба, предложен на пост командующего ВВО, а после вновь отправлен командовать группировкой в рамках операции «Возмездие».