В Петербурге бросили коктейль Молотова в дверь редакции НТВ. Сгорела иномарка телекомпании, мотивами занялась ФСБ

На улице академика Павлова сгорела служебная иномарка телекомпании «НТВ». Сначала неизвестный пытался ночью выбить стекло и бросить зажигательную смесь во входную дверь офиса. Поджогом занялись в ФСБ, где уже смотрят видео. «Фонтанка» узнала, как выглядел злоумышленник и с чем это может быть связано.

По информации «Фонтанки», около 2:30 ночи 10 ноября неизвестный подошел к офисному центру по улице академика Павлова, 14А, на Петроградской стороне и бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания. Напомним, что уже многие годы на первом этаже здесь расположен офис редакции НТВ-Санкт-Петербург. Несмотря на то, что наполовину дверь стеклянная, коктейль Молотова отскочил от стекла и залетел под рядом стоящую иномарку. В результате сгорел служебный «Фольксваген» телекомпании.

На место происшествия сотрудников МЧС вызвал петербуржец, который случайно проезжал мимо. Заметим, что водитель первым пришел на помощь и даже попытался сам потушить пожар.

Как стало известно «Фонтанке», ситуацией занялись оперативники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального УФСБ. Соответственно, на данный момент одна из версий – экстремистская. То есть связанная с репортажами НТВ-Санкт-Петербург или федерального НТВ.

Все же необходимо отметить, что в данном офисном центре работают не только журналисты НТВ. Так, например, там же находятся помещения менеджеров НИИ «Вектор» (выручка за прошлый год – 3 млрд рублей) и АО «Опытный завод интеграл» (выручка – 306 млн рублей).

С точки зрения процессуальной оценки произошедшего, на данный момент не все однозначно. Формально поджог машины укладывается в состав «умышленное уничтожение имущества», но фактически бутылка изначально летела в дверь. Скорее всего, правоохранители остановятся на классическом хулиганстве, так как мотивы нарушителя пока не ясны. Что касается его личности, то, по информации «Фонтанки», оперативники Госбезопасности уже изъяли видео с камер, расположенных как на здании, так и на путях подхода-отхода к нему. На них видно, что мужчине примерно 30 лет. При этом он пришел на акцию с открытым лицом.