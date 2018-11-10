ФСБ разыскивает в Москве десять анархистов, подозреваемых в подготовке терактов

Около десяти молодых анархистов, подозреваемых в подготовке терактов и незаконном обороте взрывчатки, ищет в Москве ФСБ и полиция. Как пишет «Коммерсант», поиски ведутся в рамках расследования дела о теракте в здании управления ФСБ в Архангельске 31 октября.

По мнению следователей, в преступную группу могли входить до десяти человек. Личности пока не установлены.

Напомним, утром 31 октября студент техникума пришел в приемную Архангельского УФСБ и совершил подрыв самодельного устройства. Он погиб, других жертв не было. За несколько минут до взрыва в Telegram-канале анархистов было размещено письмо, в котором автор брал ответственность за акцию. Через несколько дней в Москве задержали 14-летнего школьника, с которым подрывник якобы связывался последним перед терактом.