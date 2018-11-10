Apple предупредила о возможных дефектах в iPhone X и MacBook Pro

В смартфонах iPhone X и ноутбуках MacBook Pro могут быть производственные дефекты. Об этом 10 ноября сообщается на сайте корпорации Apple.

Как уточнили в компании, у некоторых смартфонов выявлены проблемы с реагированием на касания. Причина кроется в отказе одного из компонентов в модуле дисплея телефона.

Неполадки обнаружились и в 13-дюймовых моделях ноутбуков MacBook Pro, которые продавались с июня 2017 по июнь 2018 года. Производитель предупредил о риске поломки 128- и 256-гигабайтных SSD-накопителей, что может повлечь потерю данных. Пользователям советуют связаться с сервисным центром как можно быстрее.

Все дефектные элементы данных моделей Apple обещает заменить в рамках бесплатной программы.