Петербургская фигуристка Туктамышева вышла в финал Гран-при

Третье место заняла петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева на этапе Гран-при в Хиросиме (Япония) в субботу, 10 ноября. Она проиграла только двум хозяйкам соревнований: японкам Рике Кихире и Сатоко Мияхаре.

Благодаря этому успеху Туктамышева обеспечила себе участие в финале Гран-при, который пройдет в начале декабря в Ванкувере.

Ранее петербургская фигуристка выиграла этап Гран-при в Ванкувере (Канада). На счету Туктамышевой уже есть одна победа в финале этих соревнований: в сезоне 2014/15.