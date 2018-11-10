Плату за снятие порчи мошенница взяла в швейцарских франках. Почти миллион в рублях принадлежал завучу колпинской школы

Двенадцать тысяч швейцарских франков исчезли из дома заведующей учебной частью одной из колпинских школ. Деньги за снятие порчи отдала пожилая мать заявительницы

Как стало известно «Фонтанке», домой к 83-летней пенсионерке мошенница пришла днем 9 ноября. В квартире на Заводской улице в Колпино за снятие порчи женщина была готова отдать любые деньги. В кармане «ясновидящей» таким образом оказались валютные сбережения дочери, освобождённой от порчи. Школьный завуч хранила дома 12 тысяч в швейцарских франках. В пересчете на рубли это чуть больше 800 тысяч. Проводится проверка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленницы.