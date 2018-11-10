Роналдиньо станет невыездным из-за долгов

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может лишиться загранпаспорта. Как сообщает UOL, суд штата Риу-Гранди-ду-Сул вынес постановление об изъятии документа у 38-летнего спортсмена из-за долга в 480 тысяч долларов.

Именно столько Роналдиньо не заплатил налогов на недвижимость по 19 объектам. Ранее его оштрафовали на 2 миллиона евро, но экс-футболист не смог выплатить эту сумму: на его банковском счете осталось лишь шесть евро.

Роналдиньо закончил игровую карьеру в 2018 году. В 2002 году стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии. В качестве игрока «Барселоны» дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов.