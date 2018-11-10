Во время пожара в Мурино один из пострадавших прыгал из окна. Он сломал обе ноги

Тела погибших во время пожара на станции техобслуживания в областном Мурино нашли на втором и третьем этажах здания. Один из пострадавших надышался дыма, второй сиганул в окно.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, оба пострадавших – граждане Таджикистана. Один из них находится в тяжёлом состоянии с ожогами на лице и руках, второй сломал голень и пятку на разных ногах, когда спасаясь прыгнул из окна третьего этажа.

Пожар, по предварительной версии, начался в ангаре, который примыкает к зданию с жилыми помещениями на верхних этажах. Найдены тела пяти погибших, среди них одна женщина. Двоих нашли на втором этаже, остальные на третьем. Ангар и пристроенные к нему помещения принадлежат 69-летнему пенсионеру.

Пожар начался утром 9 ноября на Вокзальной улице. Площадь возгорания заняла 400 квадратных метров.