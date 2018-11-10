Во время эвакуации из горящей «Ленты» пострадал сотрудник гипермаркета

Сотрудник гипермаркета «Лента» на Обводном канале в Петербурге пострадал во время эвакуации во время начавшегося утром 10 ноября пожара. Он вывихнул ногу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе торговой сети, сотрудник пострадал, когда неудачно спрыгнул с палет во время эвакуации. Медики диагностировали ушиб и увезли мужчину в больницу для дополнительной проверки состояния его здоровья.

Информацию об одном пострадавшем подтвердили и в ГУ МЧС.

В компании также уточнили, что последняя проверка пожарной безопасным в «Ленте» прошла в октябре. Все системы пожаротушения, уверяют в гипермаркете, сработали. Сумму ущерба в торговой сети пока назвать затрудняются, как и причины пожара. Больше всего пострадал торговый зал, разгрузочная зона «более-менее в порядке».