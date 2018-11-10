Петербург станет участником эксперимента по оформлению ДТП через приложение

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов вскоре могут запустить пилотный проект по оформлению ДТП через приложение «Помощник ОСАГО». Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций (Минцифра), ЦБ, Российский союз автостраховщиков (РСА), Минфин и МВД уже подготовили проект постановления для проведения эксперимента, сообщает 10 ноября "Коммерсантъ".

Чтобы оформить электронный европротокол, у участников ДТП не должно быть разногласий. Обе стороны должны иметь приложение «Помощник ОСАГО» и быть зарегистрированными на портале госуслуг.

После происшествия водителям нужно открыть приложение и заполнить форму, в том числе, описав обстоятельства ДТП. Адрес фиксируется по географическому положению. Затем автомобилисты должны будут по определённому алгоритму сверить данные и поставить электронную подпись, которую будет выполнять учётная запись на портале госуслуг. После этого водители получат идентификационный номер аварии и извещение на том же портале.

Постановление вступит в силу через 9 месяцев после его подписания. Однако, по данным "Ъ", финальная версия документа пока не готова. Российский союз автостраховщиков видит необходимость в ряде поправок.

Предполагается, что эксперимент продлится год, после чего Минцифра, МВД и РСА по итогам представят предложения в правительство по дальнейшему развитию системы.