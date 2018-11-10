РБК: Зарубежные отели подняли на 40% цену новогоднего отдыха

Зарубежные отели для самостоятельных путешественников на эти новогодние праздники подорожали минимум на 40%, констатируют сервисы по бронированию. Туроператоры уверяют, что у них стоимость туров осталась на уровне прошлого года

Самостоятельные туристы бронируют новогодний отдых в среднем за два месяца, и в начале ноября тенденции понятны уже на 90%, указывает гендиректор Ostrovok.ru Феликс Шпильман. РБК изучил специфику спроса и предложения на предстоящие праздники.

Самым востребованным городом для новогодних поездок у россиян традиционно остается Москва. На начало ноября 2018 года россияне бронировали в этом городе гостиницы с 25 декабря по 20 января чаще всего, свидетельствует статистика Ostrovok.ru. На второе место в этом году вышла Прага, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В прошлом году он был на втором месте, а Прага — на третьем.