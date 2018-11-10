Россияне выиграли второй подряд этап Гран-при по фигурному катанию

Четвертый этап Гран-при по фигурному катанию среди спортивных пар завершился победой россиян Натальи Забияко и Александра Энберта. На турнире NHK Trophy в японской Хиросиме они показали лучший результат и в короткой, и в произвольной программах, в сумме получив от судей 214,14 балла.

Серебряные медали завоевали китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (207,24 балла). Третье место заняли представители США Алекса Шимека Книрим и Крис Книрим (190,49). Четвертыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрз и Майкл Маринаро (189,66).

Для Забияко и Энберта эта победа стала второй подряд на этапах Гран-при. Неделю назад они выиграли в Хельсинки, показав итоговый результат 198,51 балла. В столице Финляндии россияне в короткой программе уступили Николь Делла Монике и Маттео Гуаризе из Италии, но в произвольной смогли опередить соперников.