СМИ рассказали подробности плана покушения на Макрона

Группа ультраправых, готовившая нападение на президента Франции, планировала использовать керамический нож, незаметный для металлоискателей. Исполнитель собирался пройти кольцо охраны и смешаться перед атакой с толпой.

Группа, планировавшая покушение на президента Франции Эмманюэля Макрона, намеревалась обмануть систему охраны, пронеся за рамки металлоискателей керамический нож. Об этом сообщает France-2 со ссылкой на источники в полиции.

Нападение на президента Франции должно было произойти во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны. Организатором атаки выступил бывший предприниматель, 62-летний Жан-Пьер Б., имевший трех сообщников. Они вели переписку в зашифрованных мессенджерах, высказывая агрессию по отношению к главе государства. По данным France-2, злоумышленники придерживались ультраправой идеологии.

В понедельник, 5 ноября, сообщники встретились в доме неподалеку от города Шарлевиль-Мезьер. К этому моменту полиция уже установила наблюдение за Жан-Пьером Б. На следующий день все четверо были задержаны. В машине Жан-Пьера Б. следователи нашли керамический нож. С ним он планировал, не вызывая подозрений охраны, пройти через рамки металлоискателей и смешаться с толпой. Вслед за этим должна была последовать атака. «Мы действительно вмешались непосредственно перед самой атакой... Он мог бы это сделать», — признался один из собеседников телеканала, близкий к следствию.

О задержании шести человек, подозреваемых в подготовке атаки на президента страны Эмманюэля Макрона, стало известно 6 ноября. Четверо из них дали признательные показания, двое остальных были отпущены. Расследование готовившегося покушения ведет парижская прокуратура.

Мероприятия по случаю окончания Первой мировой начались в Париже 4 ноября, они продлятся восемь дней. Боевые действия прекратились 11 ноября 1918 года подписанием Компьенского перемирия, итоговый Версальский мирный договор был подписан только в следующем году, 28 июня 1919 года.