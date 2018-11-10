Недоброе утро в "Ленте" на Обводном

На Обводном канале утром 10 ноября сгорел гипермаркет «Лента». Серьёзно пострадавших нет, но магазин уничтожен. Пожар заставил Беглова задуматься о недостаточном финансировании пожарной службы.

Возгорание началось в торговом зале около 8:30 утра, сработала пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения. Сотрудники магазина рассказали корреспонденту "Фонтанки": началось всё в отделе с растительным маслом. Пресс-служба сети распространяет заявление, что все системы пожаротушения были исправны, когда под кровлей магазина начался пожар. В это время по субботам в зале было немного посетителей.

Сотрудники МЧС прибыли на место через 8 минут, в 8:45 ранг сложности пожара был поднят до 3-го. Из одноэтажного здания гипермаркета размерами 126 на 100 метров вместе с сотрудниками охраны вывели сотню посетителей и персонала. "По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", – заявил глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.*

*Позже стало известно, что при эвакуации один из сотрудников гипермаркета вывихнул ногу.

Магазин выгорел полностью. Как пояснил Аникин, здание сделано из металлических конструкций, которые не устойчивы к нагреванию: «Фактически через 15-20 минут они складываются». Это и привело к быстрому обрушению. Площадь горения составила 4800 «квадратов», обрушилось 3200 квадратных метров кровли. Пожарным удалось отключить трансформаторную подстанцию и газовую котельную.

Официально причину возгорания в ГУ МЧС пока не комментируют. «Ясно, что объект был оборудован соответствующей установкой и системой пожарных сигнализаций и пожаротушения. Будем разбираться досконально по причине возникновения пожара, установлению места и дальше перейдём к источникам», – сказал Аникин.

Внутри здания тушением занимались около 200 сотрудников МСЧ, на месте работали 22 единицы техники. Отчасти помогла близость Обводного канала. Через два часа после возгорания пожар был локализован, к 11 часам ранг сложности был снижен до первого номера.

На место происшествия приехали исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с вице-губернатором Константином Серовым. Беглов тут же сообщил, что выделенных на работу пожарных служб средств на 2019 год недостаточно.

«Необходимые средства для укрепления и оснащения нашей пожарной службы на 2019 год мы выделили, но их ещё недостаточно. Нужно изыскать дополнительные средства по дымоудалению, по ряду других позиций, чтобы наши пожарные имели возможность оперативно реагировать на такие ситуации», – заявил Беглов.

Гипермаркет «Лента» по адресу наб. Обводного канала 118/7 открылся 25 ноября 2015 года, став девятым по счету магазином компании. Общая площадь составляет 7 853 кв.м. Это третий гипермаркет по площади у сети «Лента» . Ежедневная выручка, по примерным оценкам, – около 550 тысяч рублей. Ущерб от пожара в компании назвать пока затрудняются.