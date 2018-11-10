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Происшествия
10.11.2018 10:52
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Беглов на месте пожара заявил о возможном выделении допсредств на систему дымоудаления

На место пожара в "Ленте" утром 10 ноября приехали исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с вице-губернатором Константином Серовым, передаёт корреспондент "Фонтанки".

Беглов на месте пожара заявил о возможном выделении допсредств на систему дымоудаления

Беглов поблагодарил сотрудников пожарной службы за работу. Он отметил, что прошедшие на прошлой неделе учения показали хорошую выучку сотрудников МЧС, что подтвердилось сегодня. По его словам, удалось спасти офисное здание рядом, на Митрофаньевском шоссе, которое могло загореться.

В 2019 году были выделены средства на работу пожарных служб, но, возможно, они недостаточны. Дополнительные средства могут быть выделены на систему дымоудаления, сообщил и.о. губернатора.

Справка:

Напомним, сведения о пожаре в гипермаркете "Лента" поступили в 8:30 утра, через 8 минут пожарные были на месте. В 8:45 пожару был присвоен 3-й ранг сложности. По последним данным, пострадавших нет.

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